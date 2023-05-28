Эрдоган лидирует после обработки 80% бюллетеней во втором туре выборов

Центральная избирательная комиссия Турции обработала 80% бюллетеней проголосовавших на втором туре президентских выборов в Турции. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46,3%.

В первом туре президентских выборов Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Для победы на выборах в первом туре нужно было набрать больше 50% голосов. Лидер правой партии «Коалиция отца» Синан Оган, набравший 5,17% в первом туре, призвал своих сторонников голосовать за господина Эрдогана.

Соцопросы Area Aratrma и ORC прогнозировали победу Кемаля Кылычдароглу во втором туре с минимальным отрывом от Реджепа Тайипа Эрдогана.

Для участия во втором туре зарегистрировались 64,1 млн избирателей. Полная информация по явке будет ближе к полуночи.

О выборах читайте в публикации «Ъ» «Эрдоган примеряет венок победителя».

Анастасия Ларина