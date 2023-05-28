Зеленский внес в Верховную раду законопроект о санкциях против Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о секторальных санкциях против Ирана на 50 лет. Документ был опубликован на сайте парламента Украины 27 мая.

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Согласно нему, Владимир Зеленский предложил:

ввести запрет на торговые операции с Ираном по товарам военного и двойного назначения, а также ограничить торговые операции с услугами по их поставке, продаже, передаче, производству или использованию,

предотвратить вывод капитала резидентами Ирана за пределы Украины,

запретить инвестиции в Иран и в пользу его резидентов,

запретить передавать резидентам Ирана технологии и права на интеллектуальную собственность,

приостановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.

Документ подготовило правительство Украины в апреле. Санкции вступят в силу после того, как соответствующее решение примет Служба национальной безопасности Украины (СНБО), а Верховная рада его утвердит.

Летом СМИ и американские чиновники сообщили, что Россия закупает беспилотники у Ирана для использования во время военных действий на Украине. Москва это отрицала. Осенью 2022-го МИД Ирана заявил, что поставлял беспилотники в Россию «в небольшом количестве» еще до начала спецоперации на Украине.

Что происходит на 459-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко