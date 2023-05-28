Роскосмос опубликовал фотографию Санкт-Петербурга со спутника

Госкорпорация «Роскосмос» поздравила Санкт-Петербург с 320-летием. Ко Дню города космический аппарат «Ресурc-П» сфотографировал его с орбиты.

На фото со спутника можно наблюдать волны застройки. В центре снимка — исторический центр в духе классицизма с мелкой планировочной сеткой и лучевыми проспектами. Далее — широкий промышленный пояс, хорошо различимый по рыжеватому железному оттенку. И уже за ним видны микрорайоны многоэтажной застройки с прямоугольной уличной сеткой и большими зелеными пространствами.

«Ъ-СПб» писал, что в честь Дня города и в последующие дни в Петербурге запланировано большое количество праздничных мероприятий.

Как город накануне отметил свой праздник, можно посмотреть в нашей фотогалерее.

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