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Коммерсантъ FM
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В Рыбинске потушили пожар на мебельной фабрике

Пожар на мебельной фабрике в Рыбинске в Ярославской области потушили. Возгорание полностью ликвидировали в 05:34 мск. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. В здании в результате пожара обрушилась кровля на площади 1,5 тыс. кв. м. Ранее ТАСС сообщал, что площадь обрушения составила 3 тыс. кв. м. Причина возгорания уточняется.

Сообщение о пожаре по адресу ул. Поселковая, 4 поступило в 18:24 мск вчера, 27 мая. Как следует из данных онлайн-карт, по этому адресу расположена мебельная фабрика «Свобода».

Олеся Павленко

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