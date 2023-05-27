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Коммерсантъ FM
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В Рыбинске из-за пожара обрушилась кровля мебельной фабрики

В Рыбинске (Ярославская область) загорелась кровля мебельной фабрики «Свобода» на улице Поселковой. Как сообщили ТАСС в местном управлении МЧС, кровля обрушилась на площади 3 тыс. кв. м.

«На месте пожара произошло обрушение кровли на площади 3 тыс. кв. м. В ликвидации задействовано более 60 человек и 21 единица техники. Принимаются все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня»,— сообщили в МЧС.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания неизвестны. РЕН ТВ публикует видео, предположительно, с места пожара. На кадрах виден высокий столб черного дыма, который поднимается от кровли производственного здания.

Анастасия Ларина

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