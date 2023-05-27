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Коммерсантъ FM
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Спикер Палаты представителей Маккарти заявил о прогрессе в переговорах по госдолгу США

Спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти заявил о прогрессе в переговорах с президентом Джо Байденом о повышении потолка госдолга. Средства для оплаты счетов правительства закончатся 5 июня без соответствующей договоренности, заявило вчера, 26 мая, Министерство финансов США. Таким образом, время наступления дефолта было отсрочено, ранее дедлайном считалось 1 июня.

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«У нас нет сделки, мы еще не пришли к этому. Мы действительно добились прогресса, мы хорошо поработали над этим»,— заявил господин Маккарти журналистам (цитата по агентству Reuters).

«Я настроен оптимистично»,— прокомментировал журналистам ситуацию с лимитом госдолга вчера, 26 мая, господин Байден. Стороны предварительно достигли соглашения, которое повысит потолок госдолга на величину, достаточную для покрытия потребностей страны в заимствованиях до президентских выборов в ноябре 2024 года, сообщает Reuters.

За 2022 год объем заимствований Вашингтона вырос на $2 трлн, превысив максимально допустимый лимит $31 трлн. Возможность повысить этот потолок Белый дом почти месяц обсуждает с контролируемой республиканцами Палатой представителей Конгресса.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Дефолт откладывается».

Мария Федотова

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