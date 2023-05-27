Хакеры разместили на сайте подворья патриарха Кирилла «молитву за контрнаступление» ВСУ

Хакеры взломали сайт подворья патриарха Кирилла и разместили там «молитву за контрнаступ» (контрнаступление) вооруженных сил Украины. На это обратили внимание Telegram-каналы. Как убедился «Ъ», на сайте патриаршего подворья действительно размещен текст с заголовком «Подворье патриарха Московского и всея Руси благославляет контрнаступ» ВСУ.

На сайте также опубликовано видео с людьми в форме украинских военнослужащих и текст на украинском языке, озаглавленный «Молитва за контрнаступ». Текст представляет собой «Молитву во время войны», которая начинается как «Господи боже... ты единственный творишь чудеса…» и заканчивается фразой «Слава Украине!».

На главной странице сайта подворья патриарха Кирилла также размещено определение вооруженных сил Украины. «Вооруженные силы Украины — военное формирование, на которое в соответствии с конституцией Украины возложены задачи по обороне Украины и защите ее суверенитета». «Мы верим в ВСУ! Победа за Богом и Украиной»,— гласит надпись внизу главной страницы.

Подробнее о том, происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина