Главные новости к утру 27 мая

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал отказ Киева от стремления в Евросоюз и признание русского языка государственным требованиями для урегулирования конфликта. Президент РФ Владимир Путин летом 2022 года говорил, что Москва не выступает против членства Украины в ЕС, требования по признаю русского языка государственным ранее не озвучивались.

Кроме того, господин Галузин заявил, что, по мнению МИД РФ, Украина не согласовывала с Западом атаку на Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее возлагал на США ответственность за нападение.

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