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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 27 мая

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал отказ Киева от стремления в Евросоюз и признание русского языка государственным требованиями для урегулирования конфликта. Президент РФ Владимир Путин летом 2022 года говорил, что Москва не выступает против членства Украины в ЕС, требования по признаю русского языка государственным ранее не озвучивались.

Кроме того, господин Галузин заявил, что, по мнению МИД РФ, Украина не согласовывала с Западом атаку на Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее возлагал на США ответственность за нападение.

Президент США Джо Байден заявил, что относится «крайне негативно» к перемещению российского ядерного оружия в Белоруссию. О реакции Запада

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал подрыв Крымского моста словами «определенные меры были приняты».

Фотогалерея

Взрыв на Крымском мосту

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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