Замглавы МИД РФ: мы полагаем, что Украина не согласовывала с Западом атаку на Кремль

В министерстве иностранных дел РФ предполагают, что Украина не согласовывала атаку на Кремль с западными союзниками. Об этом заявил замминистра Михаил Галузин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее возлагал на США ответственность за атаку.

«Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта. Однако публично никто из них эту диверсию не осудил. Отмолчались и профильные международные организации»,— сказал господин Галузин ТАСС. По его мнению, действия Киева продемонстрировали, что для него «ничего не значат» международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы.

Замминистра назвал атаку на Кремль «очередным терактом» Киева и «попыткой покушения на президента России». Он также обратил внимание, что московский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Михаил Галузин заявил, что немало представителей стран, которые «в доверительных контактах дают нам понять, что были потрясены этим преступлением Киева, его безответственным и опасным поведением», но опасаются выступать публично «вразрез с западными подходами». Замглавы МИД РФ отметил, что Китай «фактически осудил террористическую атаку режима Зеленского на Кремль».

Атака на Кремль с использованием беспилотников произошла в начале мая. Никто не пострадал, серьезных разрушений не было. Российские власти обвинили в произошедшем Украину. По информации The New York Times, американская разведка также подозревает украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский отвергал причастность Киева к атаке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее возлагал на США ответственность за произошедшее. По его словам, такие решения «диктуются Киеву из Вашингтона». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку, говорила, что за все, «что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы. США отвергали причастность к атаке.

Подробнее об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Леонид Уварчев