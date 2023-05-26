Женщина ранена в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате очередного обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе ранена женщина. Ее доставили в больницу с ранениями мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.

Также в Новой Таволжанке осколки снарядов повредили постройки на территории базы отдыха. Из-за обстрела загорелись дом и гараж, в котором находился автомобиль. Пожарные службы ликвидировали огонь, власти выполняют подомовой обход.

Шебекинский городской округ регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. За последние сутки его атаковали 35 раз. В селе Суркова упали 17 снарядов, а с беспилотника там было сброшено взрывное устройство на сельхозпредприятие. В Муроме зафиксировали семь прилетов, из-за которых погиб домашний скот. Также за прошедшие сутки минометный снаряд со стороны Украины выпустили по погранпереходу в Шебекино.

В Белгородской области из-за обстрелов действует повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. На этой неделе из-за атаки диверсантов, при которой погиб местный житель, в регионе был введен режим контртеррористической операции. Спустя сутки его отменили.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж