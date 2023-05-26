Главные новости Юга России. Коротко

Начата работа над бюджетом Ростовской области на 2024 год и 2025-2026 годы. Региональное правительство своим постановлением утвердило порядок и сроки подготовки проекта бюджета на 2024 г. и 2025-2026 гг. Согласно документу, главные распорядители бюджетных средств должны сформировать и направить в региональный минфин свои расчеты в части расходов до 14 июля. До конца августа основные параметры бюджета планируется представить губернатору.

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В Новочеркасске создадут особую экономическую зону. Проект постановления правительства РФ о создании в Новочеркасске ОЭЗ промышленно-производственного типа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Шесть потенциальных инвесторов заявили о готовности в 2024–2026 годах вложить в реализацию своих восьми проектов около 7,5 млрд руб.

На площадке бывшего «ТагАза» завершена реконструкция раскройно-заготовительного корпуса. Таганрогская площадка «Ростсельмаша» (бывший «ТагАЗ») закончен ремонт корпуса, в котором будут проводится обработка листового металла, его раскройка и пр. Ранее сообщалось, что ГК «Ростсельмаш» планирует запустить производство сельскохозяйственной и дорожной техники в Таганроге уже в сентябре текущего года.

«Группа Агроком» создала компанию для управления новым автовокзалом на территории бывшего аэропорта в Ростове. ООО «Центральный автовокзал» зарегистрирована по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282 Б. Уставный капитал ООО «Центральный автовокзал» составляет 10 тыс. руб. Основным видом деятельности ООО указана «деятельность автовокзалов и автостанций». В настоящее время «Группа Агроком» ведет реконструкцию аэровокзала под новые нужды. Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд руб.

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Глава ДИЗО Ростова ушел в отставку. Директор департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону Игорь Петров покинул должность, сообщает сайт городской администрации. Причины увольнения господина Петрова не называются.

В Ростовской области подорожали типовые квартиры в новостройках. В первом квартале текущего года типовое жилье в новостройках в Ростовской области подорожало на 3,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Средняя цена за квадратный метр типовой квартиры в новостройке выросла до 80,1 тыс. руб. На вторичном рынке цена ниже и составляет 77,5 тыс. руб.

В Ростове будет создан микрорайон «Кумженский». Предполагается, что новый район будет размещен на землях бывшего прудового хозяйства общей площадью порядка 840 га. В соответствии с планами авторов проекта, на первом этапе здесь могут быть созданы условия для введения в эксплуатацию 2 млн кв. м жилой застройки, на втором – еще одного. В итоге в микрорайоне смогут проживать более 87 тыс. человек.

«Ласточка» летом начнет курсировать между Сочи и Майкопом. С 1 июня ежедневный поезд №814 будет курсировать по маршруту Аэропорт Сочи — Майкоп, сообщила пресс-служба СКЖД.

Экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер обжаловал приговор. Бывший глава донского министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер обратился в Ростовский областной суд с апелляционной жалобой на приговор Кировского райсуда, который признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В марте Кировский райсуд Ростова решил отправить его в колонию общего режима на три года и пять месяцев.

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Замглавы администрации Новочеркасска будут судить за превышение полномочий. Дело заместителя главы администрации Новочеркасска Елизаветы Жирковой передано в суд. По версии следствия, в октябре 2021 года она дала подчиненным указание подготовить постановление главы администрации города о предоставлении ее знакомой бесплатно земельного участка стоимостью 1,8 млн руб. Документ впоследствии был подписан главой города, не осведомленным о преступных действиях своей подчиненной.