В Ростове планируется создать микрорайон «Кумженский»

Перспектива создания нового жилого района «Кумженский» в Ростове обсуждалась в ходе заседания регионального правительства, сообщило областное министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Предполагается, что новый район будет размещен на землях бывшего прудового хозяйства общей площадью порядка 840 га. В соответствии с планами авторов проекта, на первом этапе здесь могут быть созданы условия для введения в эксплуатацию 2 млн кв. м жилой застройки, на втором – еще одного. В итоге в микрорайоне смогут проживать более 87 тыс. человек. На его территории планируется построить восемь общеобразовательных учреждений по 1500 учащихся и 20 детских садов. Суммарная площадь коммерческих построек, составит 92 тыс. кв. м.

По итогам совещания отраслевым министрам в течение двух недель предложено сформировать позицию, которая в дальнейшем ляжет в коллегиальное решение, определяющее перспективы развития микрорайона, отметили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Сергей Иванов