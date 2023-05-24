В Ростовской области начата работа над региональным бюджетом на 2024 год и 2025-2026 годы

Правительство Ростовской области своим постановлением утвердило порядок и сроки подготовки проекта областного бюджета на 2024 г. и 2025-2026 гг. Об этом сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

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Согласно документу, главные распорядители бюджетных средств должны сформировать и направить в региональный минфин области свои расчеты в части расходов до 14 июля. До конца августа основные параметры бюджета планируется представить губернатору.

После проверки и формирования приложений проект бюджета Ростовской области будет направлен на рассмотрение в Минфин России.

Сергей Иванов