Замглавы администрации Новочеркасска будут судить за передачу земли знакомой

Дело заместителя главы администрации Новочеркасска Елизаветы Жирковой, обвиняемой в превышении полномочий, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

По версии следствия, в октябре 2021 года Елизавета Жиркова дала подчиненным указание подготовить постановление главы администрации города о предоставлении ее знакомой бесплатно земельного участка стоимостью 1,8 млн руб. Документ впоследствии был подписан главой города, не осведомленным о преступных действиях своей подчиненной, сказано в сообщении ведомства.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) передано в суд.

Елизавета Жиркова была назначена заместителем главы администрации Новочеркасска по экономике в марте текущего года, доэтого она занимала пост замглавы по финансовым вопросам. На новой должности госпожа Жиркова курирует темы экономики, промышленности и транспорта.

Кристина Федичкина