В Ростовской области типовые квартиры в новостройках подорожали на 3,1%

В первом квартале текущего года типовое жилье в новостройках в Ростовской области подорожало на 3,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. При этом на вторичном рынке типовые квартиры подешевели на 0,5%. Об этом со ссылкой на данные риэлторских компании сообщает Ростовстат.

Как сказано в сообщении, средняя цена за квадратный метр типовой квартиры в новостройке выросла до 80,1 тыс. руб. На вторичном рынке цена ниже и составляет 77,5 тыс. руб. за квадратный метр.

Типовое жилье дорожает быстрее, поскольку является наиболее востребованным у покупателей, отмечают в Ростовстате. При этом цены растут и на новые квартиры улучшенной планировки (+0,6%). Элитное жилье в новостройках, наоборот, стало дешевле на 1,3%.

На вторичном рынке стоимость квартир низкого качества выросла на 3%, элитных — на 0,7%, улучшенного качества — на 0,5%.

В среднем по всем типам квартир цены на первичном рынке выросли на 1%, а на вторичном рынке остались практически без изменений (рост на 0,1%).

Кристина Федичкина