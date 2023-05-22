«Ласточка» летом начнет курсировать между Сочи и Майкопом

С 1 июня ежедневный поезд №814 будет курсировать по маршруту Аэропорт Сочи — Майкоп, сообщила пресс-служба СКЖД.

Со станции отправления «Ласточка» будет уходить в 06:41, прибытие в Майкоп по графику — в 12:41. Отправление в обратном направлении — в 16:10, прибытие на конечную станцию — в 22:10. Поезд будет совершать остановки на станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Шепси, Туапсе, Хадыженская и Белореченская.

В настоящее время жители Адыгеи могут добраться в Сочи поездом №834 сообщением Майкоп – Имеретинский Курорт. Из Майкопа он совершает утренний рейс, а из Имеретинского Курорта – вечерний.

В пресс-службе отмечают, что «Ласточки» дальнего следования со станции Аэропорт Сочи в данный момент курсируют до станций Анапа, Новороссийск и Ростов-Главный.

Сергей Иванов