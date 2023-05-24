Осужденный за злоупотребление полномочиями экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер обжаловал приговор

Бывший глава донского министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер обратился в Ростовский областной суд с апелляционной жалобой на приговор Кировского райсуда, который признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте суда.

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Напомним, в марте Кировский райсуд Ростова решил отправить его в колонию общего режима на три года и пять месяцев.

Андрей Майер свою вину по ходу следствия и судебного процесса не признал.

Уголовное дело против экс-чиновника, занимавшего пост министра ЖКХ с 2016 по 2020 годы, завели спустя девять месяцев после его отставки. По версии обвинения, глава министерства использовал бюджетные средства в размере 46 млн руб. не по назначению при благоустройстве парка «Вересаево» в Ростове. Позже был предъявлен еще один эпизод, связанный с благоустройством парка в городе Зверево, где якобы незаконно были израсходованы 43 млн руб.

Вадим Водолазов