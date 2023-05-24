«Группа Агроком» учредила компанию для управления новым автовокзалом на территории бывшего аэропорта в Ростове

ООО «Агроком холдинг» стало учредителем ООО «Центральный автовокзал». Новая компания зарегистрирована по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282 Б. Уставный капитал ООО «Центральный автовокзал» составляет 10 тыс. руб. Основным видом деятельности ООО указана «деятельность автовокзалов и автостанций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Директором компании «Центральный автовокзал» назначена Алена Беликова. Ранее она работала руководителем ГП «Автовокзал» в Калининграде. Информация об этом опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Как сообщалось ранее, «Группа Агроком» Ивана Саввиди планирует организовать новый бизнес на базе принадлежащего ей здания аэровокзала старого ростовского аэропорта на ул. Шолохова. Проект предполагает перенос обслуживания части межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов, проходящих через Ростов, в бывший аэропорт. В настоящее время «Группа Агроком» ведет реконструкцию аэровокзала под новые нужды. Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд руб. Эксплуатацию объекта планируют запустить до конца текущего года.

Предполагается, что новый автовокзал будет обслуживать около 150 автобусных маршрутов, планируемый пассажиропоток — 12 тыс. человек в сутки.

Проект включен в список приоритетных «100 губернаторских инвестиционных проектов». В марте его реализация обсуждалась в региональном Минтрансе на совещании по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ).

Одна из задач разработанной ПКРТИ Ростова-на-Дону — вывод иногородних автобусных маршрутов с улиц донской столицы. Это позволит сократить нагрузку на дорожно-транспортную сеть центральной части города. Для реализации этой задачи планируется создание пяти транспортно-пересадочных узлов — конечных остановок межмуниципальных маршрутов на въездах в город. Эти пункты будут созданы на ул. Менжинского, в мкр. Левенцовский, на Главном автовокзале и Центральном рынке. Еще один узел под названием «Центральный областной автовокзал» будет создан в районе старого аэропорта (проект «Группы Агроком»).

«Через центральный областной автовокзал будут проходить как межрегиональные, так и межмуниципальные маршруты. То есть, те транспортные потоки, которые сейчас направлены к автовокзалам на пр. Шолохова и пр. Сиверса, будут перенаправлены на этот новый областной автовокзал. Это позволит частично освободить улицы города от транзитного транспорта»,— говорили в пресс-службе Минтранса Ростовской области.

Вадим Водолазов