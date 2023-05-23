На площадке бывшего «ТагАза» завершили реконструкцию раскройно-заготовительного корпуса

На таганрогской площадке «Ростсельмаша» (бывший «ТагАЗ») закончен ремонт раскройно-заготовительного корпуса. В его цехах будут проводится заготовительные операции — обработка листового металла, его раскройка и пр. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Работы по реконструкции раскройно-заготовительного корпуса были начаты в феврале 2022 года. В здании площадью 25,4 тыс. квадратных метров заменили кровлю и залили полы, также были проведены работы по остеклению и установка системы вентиляции.

В цеха было закуплено десять единиц промышленного оборудования: станки лазерной резки, гибки, дробеструйной обработки, ленточно-пильный, токарные и гибочный. Также до конца года в Таганрог будут перевезены станки с ростовской площадки.

«К сентябрю мы планируем завершить реконструкцию второго корпуса, в котором будут осуществляться сварочные работы, сборка и окраска техники»,— отметил генеральный директор дивизиона прицепной и навесной техники «Ростсельмаша» Александр Виноградов, его слова приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГК «Ростсельмаш» планирует запустить производство сельскохозяйственной и дорожной техники в Таганроге уже в сентябре текушего года. Общий объем инвестиций составит 1,5 млрд руб. На полную мощность завод выйдет в 2025 году и будет выпускать 5 тыс. единиц техники каждый год.

Кристина Федичкина