В Новочеркасске создадут особую экономическую зону промышленно-производственного типа

На территории Новочеркасска появится особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Проект постановления правительства РФ о создании ОЭЗ в городе опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, шесть потенциальных инвесторов заявили о готовности в 2024–2026 годах вложить в реализацию своих восьми проектов около 7,5 млрд руб.

На предприятиях ОЭЗ будут выпускать различную технику, в том числе сельскохозяйственную, оборудование для очистных сооружений и промышленное холодильное оборудование. Кроме того, планируется построить комплекс по сжижению природного газа и заводы по производству защитно-декоративных материалов и высокотехнологичных полимерных заготовок.

Предполагается, что к концу 2033 года объем инвестиций в проекты ОЭЗ достигнет 8,7 млрд руб., на созданных производствах будет открыто не менее 790 рабочих мест.

Новая ОЭЗ станет четвертой в Южном федеральном округе, отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, его слова приводятся в сообщении на сайте регионального правительства.

Кристина Федичкина