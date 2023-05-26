Минпромторг РФ: в течение двух недель контактные линзы Johnson & Johnson внесут в список для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России сообщило, что контактные линзы Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson будут включены в список для параллельного импорта в течение двух недель. Ранее сообщалось об отказе ряда западных компаний от поставок контактных линз в РФ, в связи с чем возник риск их дефицита.

«Минпромторг России в течение двух недель внесет контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, в перечень параллельного импорта»,— заявили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).

По данным «Ъ FM», поставщики товаров Johnson & Johnson (эта компания выпускает линзы под брендами Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) начали уведомлять оптиков о приостановке импорта продукции. Стоимость некоторых линз подскочила в полтора раза.

Александр Кислов