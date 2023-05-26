Intermark Real Estate: в Москве из-за возвращения релокантов вырос спрос на аренду элитного жилья

С января по май 2023 года в Москве спрос на аренду элитной недвижимости вырос на 11%, в годовом выражении увеличение составило 28%, говорится в исследовании агентства недвижимости Intermark Real Estate. Причиной роста спроса на элитное жилье называют возвращение россиян-релокантов из-за рубежа.

В связи с возвращением россиян из-за границы, по данным риелторов, на рынке наблюдается существенное снижение объемов предложения — с января по май с рынка элитной аренды ушло 34% квартир. Это вызвало рост ставок, поэтому средневзвешенный бюджет предложения в начале мая 2023 года составил 337 тыс. руб. в месяц, что на 5% больше, чем в прошлом году, уточняется в исследовании.

«Один из основных оттоков идет из ОАЭ из-за приближения летнего сезона. В преддверии высоких летних температур собственники готовы вернуться на каникулы домой, также есть возвратившиеся из Турции и Таиланда. Такие клиенты готовы жить на несколько стран, часть из них возвращается в свои квартиры на время и снимает их с рынка»,— заявила директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова (цитата по «Интерфаксу»).

Уточняется, что наблюдаемое сейчас оживление — разворот тренда: в прошлом году объем предложения постоянно рос, а спрос сокращался из-за отъезда обеспеченных россиян за рубеж после начала военного конфликта между РФ и Украиной. По данным экспертов рынка недвижимости, собственники квартир в Хамовниках — районе, традиционно популярном у обеспеченных россиян,— теперь даже отказываются предоставлять дисконты арендаторам, чего не было еще прошлой весной. Но на Чистых прудах жилье все еще сдается со скидками.

Подробнее о ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Арендаторы вернулись в дорогие квартиры».

Александр Кислов