Беглов: турпоток в Петербург постепенно восстанавливается за счет азиатских туристов

Туристический поток в Санкт-Петербург, упавший после начала СВО и внешнеполитического обострения, начал восстановление за счет туристов из стран Азии и СНГ. Об этом в эфире телеканала «78» заявил губернатор Александр Беглов.

«Также мы ведем переговоры по развитию туризма со странами Латинской Америки. Мир пришел в движение, и больше не будет прежним. Россия востребована, много туристов приезжают в Россию, в Санкт-Петербург»,— сообщил глава города.

Он добавил, что власти города рассчитывают на стимуляцию туризма за счет программы «Санкт-Петербург — культурная столица СНГ» и саммита Россия—Африка, который пройдет в городе в июле.

Ранее Смольный решил начать взымать курортный сбор с туристов в 2024 году, а не в 2023-м. Эксперимент формально начнется с 1 октября, однако до 31 марта 2024 году сумма сбора составит ноль рублей. Предполагается, что собирать деньги с гостей города будут сами отели, гостиницы, хостелы и иные объекты временного размещения в день заселения.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Курортному сбору дали отпуск».

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