Двадцатый дом достроили в проблемном ЖК «Новинки Smart City»

Фонд развития территорий (ФРТ, ранее — Фонд защиты дольщиков) достроил девятиэтажный дом №4 в проблемном жилом комплексе «Новинки Smart City». Корпус станет двадцатым по счету, введенным в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ФРТ.

Квартиры в доме общей площадью 5,9 тыс. кв. м получат 108 обманутых дольщиков.

ЖК «Новинки Smart City» начала строить компания «Квартстрой Центр» в 2014 году. Первые дома застройщик должен был сдать в конце 2015 года, но к 2018 году не построил ни одного, организацию признали банкротом. Достраивать дома в 2019 году начал Фонд защиты дольщиков. Ему осталось сдать еще пять домов.

Елена Ковалева