Дом №23 достроили в ЖК «Новинки Smart City»

Фонд развития территорий (ФРТ) достроил дом №23 в проблемном жилом комплексе «Новинки Smart City». Он станет девятнадцатым по счету, введенным в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе организации. Квартиры получат 79 пострадавших дольщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития территорий Фото: Фонд развития территорий

ЖК «Новинки Smart City» начали строить в 2014 году по госпрограмме «Жилье для российской семьи». Планировалось возвести 25 домов. К 2018 году застройщик ООО «Квартстрой Центр» не построил ни один дом, компанию признали банкротом.

К достройке ЖК в 2019 году приступил Фонд защиты дольщиков (теперь – ФРТ). Ему осталось сдать еще шесть домов.

Анастасия Еремина