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Коммерсантъ FM
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Virgin Galactic запустила пилотируемый корабль Unity впервые с 2021 года

Virgin Galactic осуществила запуск суборбитального корабля VSS Unity, в состав его экипажа вошли шесть человек. Корабль с миссией Unity 25 стартовал с космодрома в штате Нью-Мексико 25 мая.

Полет продлился более часа, говорится в пресс-релизе. VSS Unity способен достигать высоты около 80 км. Корабль вернулся на Землю в режиме скользящего полета. В самом корабле находились два пилота и четверо пассажиров, еще двое пилотов помогали с управлением из штаба компании.

Ранее Virgin Galactic осуществила пять пилотируемых полетов VSS Unity, но только один — при полной загрузке, когда в корабле находились четыре пассажира. Этот полет состоялся в июле 2021 года с участием владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Прошедший накануне пилотируемый полет Unity стал последним перед началом коммерческих полетов. Продажа билетов на будущие коммерческие рейсы началась еще в 2021 году. Их стоимость достигает $450 тыс., при этом $150 тыс. клиент должен внести в качестве депозита, а $25 тыс. из них являются невозвратными.

Лаура Кеффер

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