Госдума отказалась принимать «закон о стукачах»

Госдума отказалась принимать законопроект, наделяющий граждан правом самостоятельно фиксировать ряд нарушений ПДД, отсылая снимки в ГИБДД. Поправки к КоАП, легализующие мобильное приложение для этих целей, правительство внесло в парламент еще в 2017 году. Документ, посчитали депутаты, содержит ряд недочетов, которые могут привести к возникновению «спорных ситуаций и нарушению процессуальных прав граждан». Кроме того, на разработку софта потребуется около 3 млрд руб. Отказ последовал, несмотря на поручение Белому дому доработать поправки, которое глава государства дал в 2021 году. Депутаты заявляют, что готовы рассмотреть новый законопроект при поступлении его в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Отклоненные Госдумой поправки к КоАП позволяли гражданам самостоятельно снимать нарушения ПДД на фото и видео, отсылая материалы в ГИБДД с помощью приложения под условным названием «Народный инспектор». На их основании предполагалось формировать «письма счастья». В Москве, напомним, действует приложение «Помощник Москвы» для фиксации транспортных средств, паркующихся под запрещающими знаками или на газонах (с рассылкой штрафов от Московской административной дорожной инспекции). Эту практику планировалось масштабировать на федеральный уровень, разрешив фиксировать проезд на красный свет, невыполнение требования знаков и т. д. Предполагалось, что порядок фиксации нарушений будет описан затем в постановлении правительства. В феврале 2019 года Госдума приняла законопроект в первом чтении.

На днях в базе данных Госдумы появилось заключение комитета по госстроительству с рекомендациями поправки отклонить.

Депутаты так и не получили от правительства проект постановления, а также сведения о «порядке выделения» в федеральном бюджете средств, необходимых на разработку софта (2,7 млрд руб. в ценах 2017 года), пишет глава комитета Павел Крашенинников.

«Остаются неразрешенными вопросы о порядке фиксации, обработки и направления информации, что может повлечь на практике возникновение спорных ситуаций и нарушение процессуальных прав граждан,— сказано в заключении.— Дальнейшая работа над законопроектом представляется неактуальной». Первый зампред комитета Ирина Панькина, выступая в Госдуме, сказала, что правительство «солидарно с тем, что целесообразность в доработке отсутствует».

Автомобилисты в свое время называли поправки, о которых идет речь, «законом о стукачах», напомнил зампред думской фракций ЛДПР Ярослав Нилов.

«Заставили всю страну камерами, треногами, а теперь решили еще и таких Павликов Морозовых привлекать,— сказал господин Нилов.— Правильно, что отклонили, автомобилисты могут выдохнуть».

Использование приложений противоречит концепции автофиксации, поддержала в беседе с «Ъ» юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева. «При работе стационарной или передвижной камеры компьютер сам выявляет в потоке машины нарушителей, а смартфон человек направляет куда хочет,— пояснила она.— Из пяти припаркованных под знаком машин одну я не фотографирую, потому что это машина моего брата. Ну какая же это автофиксация?»

Это не первый законопроект по ужесточению контроля за водителями, от которого отказался парламент. В начале года, напомним, по итогам встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с представителями Белого дома было решено отозвать (или отклонить уже принятые в первом чтении) правительственные законопроекты, движения по которым нет более года. По мотивам этой встречи в апреле парламент отклонил поправки о введении залога за машину (планировалось обязать пьяных водителей платить 30 тыс. руб. за возвращение автомобиля со штрафстоянки), о лишении прав водителей, систематически совершающих грубые нарушения, и о введении штрафа в размере 5 тыс. руб. за опасное вождение. Однако рассмотренный законопроект имеет особенность: в 2021 году Владимир Путин поручал Белому дому «завершить работу» над поправками до 1 июня 2022 года. В июне 2022 года пресс-служба Кремля сообщала «Ъ», что администрация президента получила «доклад» из правительства об этом законопроекте, но о его содержании и дальнейшей судьбе не сообщалось.

«Законопроект требовал существенной доработки, с нашей позицией согласилось и профильное ведомство (МВД.— “Ъ”),— заявила “Ъ” Ирина Панькина.— Однако в случае поступления новых проработанных предложений будем их рассматривать».

На фоне решения Госдумы отказаться от проекта «Народный инспектор» ГИБДД продолжает использовать жалобы граждан на нарушителей (звонки на 112, соцсети, обращения через сайты полиции и т. д.) для возбуждения административных дел, но при этом в отношении нарушителей составляют протоколы — автоматических «писем счастья» они не получают. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2022 году ГИБДД пресекла 646,5 тыс. нарушений по информации, полученной от «представителей общественности», из них 7,2% — это управление автомобилем в пьяном виде или отказ от освидетельствования и 5,3% — нарушения правила перевозки детей.

Иван Буранов