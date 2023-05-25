Песков: попытка диверсий на АЭС — продолжение враждебных действий киевского режима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, как агентам украинской разведки удалось проникнуть на территории Ленинградской и Тверской областей для попытки подрыва ЛЭП. Он указал, что «враждебные действия киевского режима», как и российская военная операция, продолжаются.

Ранее сегодня, 25 мая, ФСБ сообщила о предотвращении подрыва 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций, который планировали совершить трое мужчин, завербованных Службой внешней разведки Украины. При этом диверсантам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

Отвечая на вопрос «Ъ FM» о том, как диверсантам удалось проникнуть на территорию России, где расположены энергетические объекты, Дмитрий Песков сказал: «Это вопросы к специальным службам, к ФСБ в данном случае. Эта информация стала общеизвестна, продолжается враждебные действия киевского режима против нашей страны, продолжается специальная военная операция».

На уточняющий вопрос журналистов, кто несет ответственность за проникновение диверсантов, местные власти или силовые структуры, пресс-секретарь президента заявил, что ответственность несут террористы, а силовые структуры с ними борются.

Как утверждает ФСБ, к подрыву причастны два гражданина Украины — Александр Майструк и Эдуард Усатенко. Их задержали. Также виновным в подрыве спецслужба назвала Юрия Кищака, который имеет российское и украинское гражданства. Его объявили в розыск. По информации ФСБ, украинские спецслужбы рассчитывали, что подрыв опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций приведет к остановке ядерных реакторов и нарушению штатного режима работы АЭС.