Россия высылает пять шведских дипломатов и закрывает шведское генконсульство

Посол Швеции в России Малена Мард была вызвана в МИД из-за «конфронтационного курса в отношении России». Ей сообщили, что в качестве ответно меры пять шведских дипломатов объявляются персонами нон грата. Также Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года. Деятельности генерального консульства Российской Федерации в Гётеборге также прекращается.

МИД России пояснил, что счел как «откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма» высылку 25 апреля этого годапятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции. «Эти действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции»,— говорится в сообщении российского ведомства.

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