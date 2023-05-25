Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россия высылает пять шведских дипломатов и закрывает шведское генконсульство

Посол Швеции в России Малена Мард была вызвана в МИД из-за «конфронтационного курса в отношении России». Ей сообщили, что в качестве ответно меры пять шведских дипломатов объявляются персонами нон грата. Также Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года. Деятельности генерального консульства Российской Федерации в Гётеборге также прекращается.

МИД России пояснил, что счел как «откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма» высылку 25 апреля этого годапятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции. «Эти действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции»,— говорится в сообщении российского ведомства.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...