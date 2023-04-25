Швеция вышлет из страны пять российских дипломатов

Власти Швеции приняли решение о высылке из страны пяти российских дипломатов, сообщил глава шведского Министерства иностранных дел Тобиас Бильстрем. По данным дипломатического источника ТАСС, Россия в ближайшее время ответит на высылку дипломатов из Швеции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тобиас Бильстрем

Фото: Darko Vojinovic / AP Тобиас Бильстрем

Фото: Darko Vojinovic / AP

«Деятельность высылаемых российских дипломатов на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом»,— рассказал Тобиас Бильстрем телеканалу SVT. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев отказался комментировать решение шведских властей.

SVT отмечает, что решение о высылке российских дипломатов принято после выхода в ряде шведских СМИ журналистского расследования о «российских разведчиках в Швеции и других странах Северной Европы».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, ответ Москвы на действия Стокгольма, «безусловно, последует».

Александр Кислов