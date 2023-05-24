Глава СВР Нарышкин: есть информация о ранении главкома ВСУ Залужного, но нет подтверждений ее достоверности

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что его ведомство «получает сообщения» о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, однако нет гарантий, что эти сведения достоверны. Ранее информагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что господин Залужный в мае получил травму головы и множественные осколочные ранения в результате российского удара по Херсону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Конечно, мы получаем информацию [о ранении Залужного]. Но я не могу вам гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна. Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний»,— рассказал господин Нарышкин во время общения с журналистами (цитата по «РИА Новости»). По его словам, возможное ранение Валерия Залужного — «это не та тема, которой стоит уделять много внимания».

По информации «РИА Новости», ранение главкома ВСУ произошло в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области. Источник агентства утверждает, что изначально господина Залужного перевезли в Николаев, где ему была оказана «первая помощь с целью остановить кровотечение».

Украинская сторона информацию о ранении Валерия Залужного отрицает. По словам главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, сегодня, 25 мая, Валерий Залужный лично выступал с докладом на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Александр Кислов