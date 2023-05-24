«РИА Новости» сообщили о ранении Залужного в начале мая при российском ударе

Госагентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя силовых структур РФ, который, в свою очередь, утверждает, что получил информацию от «своих источников в вооруженных силах Украины», сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Залужный (в центре)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters Валерий Залужный (в центре)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

По словам собеседника агентства, ранение главкома ВСУ произошло в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области. Источник агентства утверждает, что изначально господина Залужного перевезли в Николаев, где ему была оказана «первая помощь с целью остановить кровотечение».

После оказания медицинской помощи Валерия Залужного на вертолете доставили в военный госпиталь в Киеве, добавил собеседник. «В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа»,— уточнил источник «РИА Новости». Собеседник агентства отметил, что состояние господина Залужного осложнено сопутствующим заболеванием — сахарным диабетом второго типа. «Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет»,— приводит госагентство слова собеседника.

После публикации материала секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал в Twitter сообщение, из которого следует, что сегодня Валерий Залужный выступал с докладом на заседании ставки верховного главнокомандующего. Рядом с именем главкома ВСУ он поставил подмигивающий смайл.

Вечером 23 мая в Telegram-канале господина Залужного было опубликовано сообщение, в котором он рассказал о телефонных переговорах с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом армии США Кристофером Каволи. Дата переговоров не уточнялась.

Информация о возможной гибели главкома ВСУ в зоне боевых действий распространялась в Telegram-каналах и в начале мая. Тогда утверждалось, что Валерий Залужный погиб или получил тяжелые ранения при атаке Павлограда Днепропетровской области 8 мая. Телеканал «Россия 24» сообщал, что в ночь на 8 мая вооруженные силы РФ уничтожили военный склад, промышленные объекты и крупный железнодорожный узел, расположенные в Павлограде. После украинская сторона публиковала видеозаписи с господином Залужным, но, когда именно они были сделаны, не сообщалось.