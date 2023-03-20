Недетские сложности

На прошлой неделе Минтруд опубликовал для общественного обсуждения два проекта федеральных законов, которыми предлагает внести правки в Налоговый кодекс и ФЗ-167 «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Цель — разрешить работодателям, нанимающим на трудовой договор или договор ГПХ несовершеннолетних (в возрасте 14–18 лет), платить за них пониженные страховые взносы. Идея популяризовать подростковую занятость на первый взгляд может вызвать вопросы: так ли все плохо у российских домохозяйств, что и детей надо отправлять на заработки? Однако статистика показывает иное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Мануйлова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Анастасия Мануйлова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российский рынок труда, по всей видимости, оказался дефицитным не только в 2022 году — он останется таковым на ближайшие пять-семь лет. Свою роль сыграли и эмиграция, и частичная мобилизация, однако основная причина — в снижении объема трудоспособного населения в целом: процесс начался еще в середине 2010-х и вряд ли перестанет влиять на рынок труда до 2030 года (подробнее см. “Ъ” от 29 декабря 2022 года). С учетом этого запущенная Минтрудом в 2021 году федеральная программа содействия занятости молодежи, поначалу вызывавшая вопросы выбором своей целевой аудитории (долгие годы молодым специалистам в РФ мешали трудоустраиваться в первую очередь завышенные ожидания первой зарплаты), предстает в новом свете — в виде помощи, напротив, работодателям.

В этом случае предложение ведомства снизить страховые взносы при трудоустройстве несовершеннолетних является продолжением той же политики поддержки непрерывности потока кадров. Отсутствие опыта при трудоустройстве на первую работу — вторая по частоте причина отказа молодым специалистам, и дополнительная возможность приобрести этот опыт до совершеннолетия будет кстати. Сейчас, по данным мониторинга трудоустройства несовершеннолетних Роструда, ежегодно на работу выходят свыше 500 тыс. подростков — 15% от численности этой категории населения (7,5 млн человек в возрасте 14–18 лет).

Сокращение ставки взносов почти втрое (до 7,6%), вероятнее всего, расширит возможности официального найма подростков, однако нельзя забывать, что для многих из них невозможность работать обусловлена большой учебной нагрузкой — пока оценить, как она будет меняться на фоне очередной реформы высшего образования, невозможно. Кроме того, трудовые доходы подростка учитываются в объеме общих доходов домохозяйства, которое претендует на единое социальное пособие (его получают родители примерно трети детей до 18 лет), и им может оказаться выгоднее отказаться от детского труда в пользу инвестиций в профессиональный капитал ребенка только с помощью его учебы. Впрочем, это будет зависеть и от зарплат, которые предложат подросткам наниматели.