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Коммерсантъ FM
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Арендодатели пересматривают условия

Светлана Бардина — о ситуации на рынке коммерческой недвижимости

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина — о том, как изменились ставки аренды в столичных бизнес-центрах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В каждом шестом столичном бизнес-центре, где есть вакантные площади, за год были снижены запрашиваемые арендные ставки. Однако число свободных офисов сократилось лишь в каждом третьем из них. Этой весной в городе насчитывается около 170 готовых проектов класса А с офисами. И, несмотря на прирост доли вакантных площадей в целом по рынку, фиксирующийся уже более года, 40% объектов или 68 зданий полностью заняты арендаторами, посчитали аналитики компании IBC Real Estate.

В остальных деловых комплексах площади либо высвобождались, либо вакантность сохранялась на прежнем же уровне, либо арендодателям удавалось реализовывать часть свободных помещений.

Арендные ставки за год скорректировались вниз в 18 офисных центрах класса А, при этом динамика цен прямо пропорциональна объему незанятых площадей. Так, в объектах, где доля свободных квадратных метров для бизнеса находится в пределах 15%, размер снижения не превысил показателя в 2,5 тыс. руб.

В офисных зданиях с более существенным уровнем вакантности корректировка составила в среднем 4,2 тыс. руб. Исключением стал только ряд бизнес-центров в Белорусском деловом районе, здесь ставки аренды снизились на одинаковую величину — в пределах 3 тыс. руб. независимо от уровня заполненности в каждом отдельном корпусе.

При этом далеко не каждому арендодателю корректировка ставок помогла быстрее сдать пустующие площади. Из 18 объектов исправилась ситуация только в шести комплексах, в девяти — доля свободных квадратных метров продолжила свой рост, а в трех — снижение ставок вовсе не сказалось на уровне заполняемости.

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