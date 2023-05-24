«Золотой початок» и Syngenta создадут совместное предприятие для селекционной работы в Воронежской области

Агрохолдинг «Золотой початок» и один из крупнейших мировых игроков на рынке семян Syngenta подписали в Рамонском районе Воронежской области соглашение о создании совместного предприятия «в соответствии с правилами локализации производства семян сельскохозяйственных растений, установленными постановлением правительства РФ по инициативе Минсельхоза». Об этом сообщили в правительстве региона.

Юрлицо планируется создать до 1 сентября 2023 года (дата вступления в силу правил локализации). Оно будет заниматься селекцией гибридов пропашных культур. Предполагается формирование единой научной базы селекционных достижений сторон, их последующее коммерческое использование и создание «промышленного предприятия полного цикла для увеличения объема и качества посевного материала, выпускаемого в России».

Условия сделки не раскрываются. Предполагается, что стороны разработают план совместной селекционной работы и производства семян до 2030 года.

Какой селекционно-семеноводческий центр «Золотой початок» создает в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье» «Все больше российского подтягиваем».

Владимир Зоркий