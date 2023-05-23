«Все больше российского подтягиваем»

Вчера губернатор Александр Гусев, директор департамента селекции и семеноводства Минсельхоза Иван Музалев и акционер местной ГК «Золотой початок» Сергей Трегуб заложили в Хохольском районе Воронежской области первый камень в основание будущего селекционно-семеноводческого центра компании. Предприятие, первую очередь которого планируют пустить через год, должно способствовать обеспечению растениеводов отечественными семенами кукурузы, подсолнечника и зерновых в условиях западных ограничений. «Золотой початок» рассчитывает только по кукурузе занять 16% российского рынка семян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Новый объект «Золотого початка» (компания давно работает на юге Воронежской области, в Павловском районе) расположился на окраине села Семидесятное. Среди полей и ветхих сельхозпостроек на подготовленной к строительству площадке гости ожидали приезда статусной делегации. Аграрии обсуждали необходимость продажи зерна по низким ценам, сложившимся из-за хороших урожаев, а также новые схемы работы иностранных поставщиков семян и техники в РФ, появившиеся после ухода зарубежных компаний ниши и некачественную работу отдельных воронежских подрядчиков.

ГК «Золотой початок» Основана в 2000 году. Производственные мощности составляют 10 тыс. т семян в год. Разработала 14 гибридов. Управляет 6,42 тыс. га земель в собственности и долгосрочной аренде (в том числе 400 га орошаемых) и более 28 тыс. кв. м складских площадей. Использует 305 единиц собственной сельхозтехники. Селекционно-семеноводческий центр в Павловском районе в 2022 году произвел 6,52 тыс. т семян кукурузы, 573 т подсолнечника, 151 т гороха, 685 т ячменя и 406 т пшеницы. Выручка ГК в 2022 году — 839 млн руб.

Акционер «Золотого початка» Сергей Трегуб рассказал „Ъ“, что к реализации проекта компанию подтолкнуло «совпадение»: «Это нужно одновременно и стране, и бизнесу. Такое нечасто встречается, и это стало главной мотивацией». Указав на выровненную под будущее предприятие площадку, господин Трегуб пояснил, что стройка «уже начинается»: «Здесь было болото, а скоро станут работать человек 300. Уже через год примерно 70-100 рабочих мест появится. Мы также построим жилой комплекс, чтобы у молодежи была мотивация переезжать». По его словам, сейчас в стране «есть некоторый дефицит семян»: «Надеюсь, что и мы сможем отчасти его восполнить. Продовольствие — тема, которая остается базовой в меняющемся сейчас мире». Бизнесмен заметил, что объем инвестиций в предприятие превысит 2 млрд руб. (финансовым партнером выступает Газпромбанк) и через год «заработает первая очередь»: «С точки зрения денег это правильно, потому что затянутые сроки снижают отдачу».

Селекционно-семеноводческий центр «Золотой початок Хохольский» Строится для создания отечественных сортов и гибридов сельхозрастений, а также для подработки, подготовки и хранения семян (кукурузы, подсолнечника и иных пропашных культур) отечественной селекции. Объем инвестиций — более 2 млрд руб. Мощность — 7 тыс. т готовых семян в год (5 тыс. т — семена кукурузы и подсолнечника, 2 тыс. т — зерновых). Срок окупаемости — 5,7 года. По итогам реализации проекта в компании рассчитывают занять более 16% российского рынка семян кукурузы (оценивается группой в 90 тыс. т).

Губернатор Александр Гусев вместе с директором департамента селекции и семеноводства Минсельхоза Иваном Музалевым первым делом направился к информационному стенду с описанием проекта. «Сначала транспорт заходит на весовую и на разгрузку. После этого идет очистка семян, они проходят производственную лабораторию, идут на сушку и бережный обмолот, передаются на склад временного хранения силосного типа. Затем — калибровка на четыре фракции, финишная очистка и упаковка»,— рассказывал гостям представитель компании. «Это вы придумали вентиляторы поставить с двух сторон? — поинтересовался господин Трегуб.— На примере предыдущего завода мы видели ошибки».

Его заверили, что ошибки учтены.

«Большая технология»,— заметил Александр Гусев и уточнил, есть ли сложности с поставкой оборудования. «Есть, но преодолеваем,— заметил господин Трегуб.— Все больше российского подтягиваем, как вы и ставили задачу. Пока в районе 50%».

Гости перешли на импровизированную сцену: там партнерам компании из разных отраслей АПК рассказывали о том, что новый центр позволит не только создавать отечественные сорта и гибриды, но и «улучшить обеспеченность» элитными семенами и «увеличить доступность обработки семян». «Фактически это еще один камень в крепкий фундамент сельскохозяйственной отрасли в регионе»,— заметил Александр Гусев. По его словам, центр будет «взаимодействовать с мировыми лидерами в селекции и семеноводстве», но «вольется в уже сформировавшийся в области кластер производителей семян»: «По основным видам растений потребности воронежских аграриев мы обеспечиваем уже сейчас. Но задача стоит более широко: мы должны активно поучаствовать в обеспечении продовольственной безопасности».

Директор департамента селекции и семеноводства Минсельхоза Иван Музалев начал выступление с констатации «непростых геополитических условий: «Мы видим то серьезное санкционное давление, которое оказывается на Россию. Основной задачей Минсельхоза является создание условий для стабильного функционирования всего АПК, и одним из важнейших направлений является развитие отечественной селекции». Господин Музалев отметил, что «Золотой початок» начал проект «в сложнейших экономических условиях и в непростой уже сложившейся рыночной конъюнктуре»: «Сегодня как никогда мы должны предпринять максимум усилий для импортозамещения. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности уровень обеспечения по основным сельхозкультурам отечественными семенами высшей репродукции должен составить 75%, по итогам 2022 года показатель немного превышает 60%, мы понимаем задачи».

Сергей Трегуб был немногословен: «Боюсь говорить долго, потому что время будем терять, а строительство в это время будет стоять — у нас все мастера поговорить. Поэтому через год хотелось бы пригласить вас на запуск первой очереди».

Три топ-руководителя перешли к стенду, где их ждали кирпичи с именными табличками для торжественной закладки в ниши. Четвертая ниша оказалась заделана. Кто именно не приехал на открытие, не уточнялось, но в Воронеже в этот момент проводил встречи с ректорами вузов министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Александр Гусев показал зрителям свой именной кирпич и первым положил его в нишу. Дождавшись, когда со своим кирпичом закончит замешкавшийся господин Музалев, участники церемонии расписались на «камнях» — и губернатор уехал, не услышав рассказа директора воронежского филиала Всероссийского НИИ кукурузы Николая Орлянского об истории селекции и семеноводства этой культуры в регионе с 1930-х годов.

Олег Мухин