Жителей Евпатории предупредили о громких звуках из-за учений

Жителей Евпатории предупредили о возможных громких звуках в городе, связанных с учениями силовиков. Об этом сообщила глава города Елена Демидова в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Евпатории Елены Демидовой Фото: Telegram-канал главы Евпатории Елены Демидовой

«Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки»,— написала госпожа Демидова.

Ранее военные учения сил противоподводно-диверсионной обороны прошли в Севастополе. Тренировочные стрельбы провел Черноморский флот. В городе были слышны громкие звуки стрельбы, однако глава Севастополя Михаил Развожаев заверил, что в городе все спокойно. Такие тренировки в регионе проходят регулярно.

Анастасия Донскова

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