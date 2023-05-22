ТЮЗой среди своих

Между Пермским театром юного зрителя (ТЮЗ) и городской администрацией произошел конфликт по поводу строительства малой сцены. Театр предложил временно перекрыть часть Пермской улицы для проведения необходимых работ. Однако мэрия с этим не согласилась, так на участке расположены востребованные платные парковки. Городские власти заявили, что из-за предыдущего закрытия улицы под строительные работы бюджет Перми недополучил 602,5 тыс. руб., и предложили театру компенсировать эти средства. Руководство ТЮЗа с требованиями не согласилось и обратилось к краевым властям с просьбой забрать театр на региональный уровень. Отметим, что о конфликте стало известно накануне запланированного в ТЮЗе выступления главы Перми Алексея Демкина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Директор МАУК «Пермский ТЮЗ» (театр юного зрителя) Артем Агеев обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой взять муниципальный театр на содержание бюджета Пермского края и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального министерства культуры. Соответствующее письмо директора ТЮЗа Артема Агеева, а также переписка с первым заместителем главы Перми Эдуардом Хайруллиным опубликованы на странице театра «ВКонтакте».

По словам господина Агеева, желание перейти в ведение министерства культуры связано с конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города. Для продолжения строительных работ театр предложил администрации с 1 июня по 31 августа перекрыть участок между зданиями на ул. Пермской, 68 и 62. Однако мэрия отказалась это сделать, так как подрядчик (ООО «Северстрой») не представил оснований введения временного ограничения движения.

Кроме того, городские власти напомнили, что на предлагаемом к перекрытию участке улицы расположены востребованные платные парковки. В письме к директору ТЮЗа первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин отмечает, что ранее (с 22 января по 31 мая 2023 года) администрация согласилась ограничить движение между зданиями на Пермской, 68 и 62. В результате для водителей оказались недоступны 27 парковочных мест, а бюджет Перми недополучил 602,5 тыс. руб. Мэрия предлагает ТЮЗу компенсировать эти деньги в городскую казну.

В театре с требованием администрации не согласны. «Вызывает недоумение, что вместо помощи подведомственному театру в его развитии как в отраслевом, так и в имущественном плане муниципалитет решает вопрос наполнения бюджета, необходимого для ремонта дорожной сети, за счет учреждения культуры. Мы считаем, что театр, являясь муниципальным учреждением, вправе рассчитывать на субсидирование из средств муниципалитета, а не на использование его в качестве источника для компенсации дефицита»,— пишет Артем Агеев. Он подчеркивает, что строительство новой сцены ведется на средства ПАО «ЛУКОЙЛ», предоставленные в рамках соглашения с краевыми властями, а городская администрация не дает «прямого ответа» на обращения театра о дополнительном финансировании строительства из городского бюджета.

Директор ТЮЗа отметил также, что 23 мая на территории театра планируется выступление главы Перми Алексея Демкина в рамках пленарного заседания городской думы. Господин Агеев обратился к господину Демкину и председателю Пермской думы Дмитрию Малютину с предложением заключить контракт «о возмездном проведении мероприятия». Предполагается, что за счет этого театр сможет компенсировать средства, недополученные городским бюджетом от перекрытия Пермской улицы по «принципу взаимозачета».

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что администрация не планирует взыскивать с театра средства, недополученные из-за неработавших парковок. «Письмо было отправлено не для того, чтобы взыскать деньги с бюджетного учреждения, а для того, чтобы дисциплинировать руководство театра и напомнить ему о необходимости скорейшего возвращения участка улицы для пользования автомобилистов»,— отмечают в мэрии. В администрации заявили, что движение на участке улицы Пермской «закрыто уже больше года, а подрядчик уже четвертый раз обращается за переносом срока». «Театру как заказчику работ следует усилить контроль за подрядчиком и более ответственно относиться к производству работ»,— считают городские власти.

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили «Ъ-Прикамье», что губернатор рассмотрит обращение коллектива Пермского ТЮЗа, и отказались от дальнейших комментариев.

Работы по строительству малой сцены ТЮЗа начались в 2021 году. Для размещения сцены предлагается реконструировать Дом уездного земства на ул. Пермской, 66. Это здание построено в 1860 году и является объектом культурного наследия. В 2015 году помещение сильно пострадало от пожара, после чего возникла необходимость в его реконструкции. Финансирует строительство малой сцены ПАО «ЛУКОЙЛ», сдать объект планируется в этом году. По словам Артема Агеева, на данный момент на объекте полностью завершен подготовительный цикл работ. Общестроительные работы выполнены на 80%.

Экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев утверждает, что «с формальной точки зрения» региональный минкульт может стать учредителем ТЮЗа. «Но такой переход может осуществляться только с согласия действующего учредителя. Смена учредителя влечет за собой изменение государственного задания, и это не такая простая процедура, как кажется на первый взгляд. Она требует времени и тщательного планирования»,— отмечает эксперт.

Политтехнолог Виктор Соколов полагает, что, напомнив театру о недополученных доходах, мэрия попыталась «применить бизнес-подходы» к подведомственному учреждению. «На первый взгляд, решение рублем стимулировать заказчика ускорить работы выглядит разумным. Но то, что работает в бизнесе, не всегда работает в муниципальном управлении. В театре нет строителей, и учреждение не может заниматься всеми тонкостями и деталями стройки. Кроме того, возникает вопрос — для чего в городе существует управление капстроительства, если строительство малой сцены контролирует сам театр?» — удивляется господин Соколов. Вместе с тем он предполагает, что директор театра «мог почувствовать напряженные отношения между губернатором и главой города» и попытался использовать эту ситуацию в интересах ТЮЗа. «Все же финансирование краевых учреждений выше, чем у муниципальных»,— считает политтехнолог.

Константин Кадочников