Пять лет без права перевписки

Госдума во вторник единогласно приняла в первом чтении правительственный пакет из двух законопроектов о пятилетнем сроке, в течение которого чиновник, уволенный с должности по утрате доверия, не сможет вернуться на госслужбу или устроиться в госкомпанию. Возражений эти инициативы ни у кого не вызвали, только у эсера Валерия Гартунга возникли вопросы к уже сложившейся правоприменительной практике.

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Оба законопроекта кабмин внес в Думу в конце марта. Первый из них предполагает внесение поправок в закон о противодействии коррупции и другие законодательные акты, второй содержит изменения в Трудовой кодекс.

Поправки устанавливают для чиновников, совершивших коррупционные преступления и уволенных по утрате доверия, пятилетний запрет на занятие государственных и муниципальных должностей, а также работу в госкорпорациях, Банке России и Социальном фонде.

Сведения об уволенных по утрате доверия будут включаться в специальный реестр, размещенный на федеральном портале государственной службы. Выйти из него можно в случае отмены акта, послужившего основанием для включения в реестр, или по истечении пяти лет с момента увольнения за такие нарушения.

О законопроектах депутатам рассказала замминистра труда Елена Мухтиярова, подчеркнувшая, что инициатива не затрагивает вопросы трудоустройства в организации частного сектора. Пятилетний запрет, по ее словам, обусловлен общественной опасностью нарушения и вводится «в целях соблюдения справедливости, равенства и соразмерности наказания». Замминистра также отметила, что действие новых норм не распространится на уволенных до вступления закона в силу.

Выступивший с содокладом зампред комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») отметил, что поправки подготовлены в целях реализации национального плана по противодействию коррупции на 2021–2024 годы и являются «ярким примером соответствия инициативы базовым принципам законотворчества, и прежде всего принципу справедливости».

По мнению депутата, принятие законопроекта «даст возможность придать антикоррупционному законодательству самые высокие стандарты».

Другой содокладчик, член комитета по труду Михаил Тарасенко (ЕР), добавил, что из восьми субъектов РФ поступили положительные отзывы на проект, а «мнение остальных считается невыраженным».

Олег Смолин (КПРФ) поинтересовался у главного докладчика, распространится ли запрет на тех, кто был уволен по утрате доверия, но не обвинялся в коррупции, как в свое время мэр Москвы Юрий Лужков, и коснется ли новая норма выборных должностей. Елена Мухтиярова на оба вопроса ответила отрицательно.

Других вопросов у депутатов не было, но Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду»), пообещав от имени фракции поддержать законопроекты, тем не менее выразил некоторые сомнения по поводу правоприменительной практики. В качестве примера он привел уголовное дело своего коллеги по фракции Вадима Белоусова, приговоренного в прошлом году к десяти годам колонии по обвинению во взятке. Господин Гартунг посетовал, что в новых законопроектах не раскрывается понятие «конфликт интересов» (в правительственных поправках несоблюдение требований по предотвращению или устранению конфликта интересов указано как одно из оснований для утраты доверия).

«У нас здесь, в Государственной думе, есть разные точки зрения, что является конфликтом интересов, а что нет,— сказал Валерий Гартунг.— Бывает, что депутат выступает с законопроектом и лоббирует получение преимуществ компанией, в совет директоров которой он входит. Это конфликт интересов или нет? Разумно сказать, что нет. Но почему тогда у нас есть вступивший в силу обвинительный приговор в отношении депутата Белоусова за то, что он лоббировал интересы коммерческой фирмы?» Елена Мухтиярова комментировать уголовное дело эсера не стала, пояснив лишь, что определение конфликта интересов есть в законе о противодействии коррупции и его выявлением занимается специальная комиссия.

В итоге законопроекты были поддержаны единогласно: 404 голосов за поправки к закону о противодействии коррупции и 402 — за поправки к Трудовому кодексу.

Ксения Веретенникова