Toyota и Hyundai подвезли к увольнению

Заместитель руководителя управления департамента градостроительства Самары Наталья Дрезюля уволена с должности из-за утраты доверия. Чиновница скрыла сведения о покупке ее супругом в 2021 году автомобилей Toyota Camry и Hyundai Santa Fe за 2,3 и 3 млн руб. соответственно. Коррупционное нарушение выявила прокуратура города. Она внесла представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, коррупционные нарушения допустили еще пять работников департамента. Они скрыли сведения о доходах, банковских счетах и недвижимости за 2021 год и были привлечены к «строгой» дисциплинарной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Заместитель руководителя управления комплексного проектирования департамента градостроительства Самары уволена с поста в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.

По данным «Ъ», должность зам­руководителя управления комплексного проектирования занимала Наталья Дрезюля. Городская прокуратура установила, что чиновница в 2021 году не представила сведения о расходах на покупку ее супругом автомобилей Toyota Camry стоимостью 2,3 млн руб. и Hyundai Santa Fe стоимостью более 3 млн руб. Это значительно превысило совокупный доход семьи муниципального служащего за три года, отмечают в контрольном органе.

Прокуратура города после проверки внесла представление, которое было рассмотрено и удовлетворено: «Факт совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения нашел полное подтверждение, в связи с чем заместитель руководителя управления комплексного проектирования департамента уволена с муниципальной службы в связи с утратой ­доверия».

Кроме того, по данным контрольного органа, еще пять муниципальных служащих департамента градостроительства допустили коррупционные нарушения. Они скрыли сведения о доходах, банковских счетах и недвижимом имуществе, находящемся в собственности за 2021 год. Чиновники были привлечены к «строгой» дисциплинарной ответственности. Прокурорская проверка не завершена.

Как отмечает юрист МКА «Князев и партнеры» Глеб Никоноров, предоставление не в полном объеме информации при заполнении сведений о доходах и имуществе чиновника и членов его семьи по общему правилу является основанием для увольнения данного государственного или муниципального служащего: «Более того, по результатам проверки самарского департамента градостроительства прокуратура пришла к выводу о том, что сумма приобретенных машин существенно превысила совокупный доход семьи ­чиновницы».

«В целом, при любом коррупционном правонарушении должны учитываться статус лица (со статусом, как правило, связан закрытый перечень оснований для признания утраты доверия), наличие объективных причин непредоставления им сведений, а также совокупный доход его семьи, которым может быть объяснено движение денежных средств по открытым вкладам и приобретение конкретного имущества, а также смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. Видимо, с учетом этих критериев к остальным нарушителям и не было применено увольнение»,— рассуждает Глеб Никоноров.

Адвокат, управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков подчеркивает, что в текущих экономических и правовых реалиях деятельность чиновников привлекает повышенное внимание. Случаи сокрытия сведений о доходах, банковских счетах и недвижимости среди сотрудников государственного аппарата встречаются нередко.

Эксперт отмечает, что суды все чаще признают законными увольнения госслужащих, которые целенаправленно утаивали сведения о крупных банковских счетах, немалых займах, полученных у родственников, покупках автомобилей и недвижимости: «В указанных случаях риски чиновника не сводятся лишь к дисциплинарным, а лежат скорее в уголовно-правовой плоскости». По словам Алексея Новикова, это связано с тем, что правоохранительные органы, получив соответствующую информацию от прокуратуры или из иных источников, начинают под лупой рассматривать деятельность сотрудника государственного аппарата за последние несколько лет, а не найдя ответов на все вопросы, немедленно возбуждают уголовное дело по соответствующей статье УК РФ: «Известны случаи возбуждения уголовных дел по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и 285.3 УК РФ (внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений) при схожих ­обстоятельствах».

Ранее из-за утраты доверия в Самарской области уволили главу департамента ветеринарии Вячеслава Ильичева. Такое решение приняла комиссия по координации работы по противодействию коррупции в регионе, которую возглавляет губернатор. Чиновник нарушил закон о противодействии коррупции, не уведомив о возможном возникновении конфликта интересов. Руководитель департамента ветеринарии фиктивно оформил свою дочь ветврачом в подведомственное бюджетное учреждение ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), затем его переквалифицировали на ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ани Айвазян