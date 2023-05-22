Toyota и Hyundai подвезли к увольнению

Заместитель руководителя управления департамента градостроительства Самары Наталья Дрезюля уволена с должности из-за утраты доверия. Чиновница скрыла сведения о покупке ее супругом в 2021 году автомобилей Toyota Camry и Hyundai Santa Fe за 2,3 и 3 млн руб. соответственно. Коррупционное нарушение выявила прокуратура города. Она внесла представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, коррупционные нарушения допустили еще пять работников департамента. Они скрыли сведения о доходах, банковских счетах и недвижимости за 2021 год и были привлечены к «строгой» дисциплинарной ответственности.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
Заместитель руководителя управления комплексного проектирования департамента градостроительства Самары уволена с поста в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
По данным «Ъ», должность замруководителя управления комплексного проектирования занимала Наталья Дрезюля. Городская прокуратура установила, что чиновница в 2021 году не представила сведения о расходах на покупку ее супругом автомобилей Toyota Camry стоимостью 2,3 млн руб. и Hyundai Santa Fe стоимостью более 3 млн руб. Это значительно превысило совокупный доход семьи муниципального служащего за три года, отмечают в контрольном органе.
Прокуратура города после проверки внесла представление, которое было рассмотрено и удовлетворено: «Факт совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения нашел полное подтверждение, в связи с чем заместитель руководителя управления комплексного проектирования департамента уволена с муниципальной службы в связи с утратой доверия».
Кроме того, по данным контрольного органа, еще пять муниципальных служащих департамента градостроительства допустили коррупционные нарушения. Они скрыли сведения о доходах, банковских счетах и недвижимом имуществе, находящемся в собственности за 2021 год. Чиновники были привлечены к «строгой» дисциплинарной ответственности. Прокурорская проверка не завершена.
Как отмечает юрист МКА «Князев и партнеры» Глеб Никоноров, предоставление не в полном объеме информации при заполнении сведений о доходах и имуществе чиновника и членов его семьи по общему правилу является основанием для увольнения данного государственного или муниципального служащего: «Более того, по результатам проверки самарского департамента градостроительства прокуратура пришла к выводу о том, что сумма приобретенных машин существенно превысила совокупный доход семьи чиновницы».
«В целом, при любом коррупционном правонарушении должны учитываться статус лица (со статусом, как правило, связан закрытый перечень оснований для признания утраты доверия), наличие объективных причин непредоставления им сведений, а также совокупный доход его семьи, которым может быть объяснено движение денежных средств по открытым вкладам и приобретение конкретного имущества, а также смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. Видимо, с учетом этих критериев к остальным нарушителям и не было применено увольнение»,— рассуждает Глеб Никоноров.
Адвокат, управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков подчеркивает, что в текущих экономических и правовых реалиях деятельность чиновников привлекает повышенное внимание. Случаи сокрытия сведений о доходах, банковских счетах и недвижимости среди сотрудников государственного аппарата встречаются нередко.
Эксперт отмечает, что суды все чаще признают законными увольнения госслужащих, которые целенаправленно утаивали сведения о крупных банковских счетах, немалых займах, полученных у родственников, покупках автомобилей и недвижимости: «В указанных случаях риски чиновника не сводятся лишь к дисциплинарным, а лежат скорее в уголовно-правовой плоскости». По словам Алексея Новикова, это связано с тем, что правоохранительные органы, получив соответствующую информацию от прокуратуры или из иных источников, начинают под лупой рассматривать деятельность сотрудника государственного аппарата за последние несколько лет, а не найдя ответов на все вопросы, немедленно возбуждают уголовное дело по соответствующей статье УК РФ: «Известны случаи возбуждения уголовных дел по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и 285.3 УК РФ (внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений) при схожих обстоятельствах».
Ранее из-за утраты доверия в Самарской области уволили главу департамента ветеринарии Вячеслава Ильичева. Такое решение приняла комиссия по координации работы по противодействию коррупции в регионе, которую возглавляет губернатор. Чиновник нарушил закон о противодействии коррупции, не уведомив о возможном возникновении конфликта интересов. Руководитель департамента ветеринарии фиктивно оформил свою дочь ветврачом в подведомственное бюджетное учреждение ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), затем его переквалифицировали на ст. 159 УК РФ (мошенничество).