Петербуржцы готовы потратить на обновление дачи в этом сезоне до 100 тыс. рублей

В этом сезоне 74% владельцев дач в Петербурге планируют обновить свою летнюю резиденцию или прилегающий к ней участок. На эти цели 26% из них намерены потратить от 20 до 50 тыс. рублей, еще 21% — от 50 до 100 тыс., а 40% собираются уложиться в сумму до 20 тыс. Оставшиеся 12% готовы потратить на обновление дачи более 100 тыс. Таковы данные специализированного опроса СК «Росгосстрах», проведенного совместно с банком «Открытие».

Построить беседку или веранду в этом сезоне планируют 36% опрошенных петербургских дачников, купить новую бытовую технику — 26%, отремонтировать дом — 21%, поставить забор — 19%, облагородить территорию и купить новую мебель — по 7%.

Установить камеры видеонаблюдения для защиты дачного имущества от краж хотели бы 26% респондентов. Каждый пятый уже подключил сигнализацию, а 12% надеются на то, что от краж их убережет сторожевая собака. Еще 10% дачников установили на окна решетки. При этом 37% опрошенных пока никак не защищают свою дачу.

В то же время интересно, что, согласно опросу, застрахована дача только у 37% петербуржцев, еще 3% только собираются приобрести страховку.

Ранее «Ъ» писал, что в начале мая россияне увеличили спрос на товары для дачи на 7%. В общей сложности владельцы загородных участков приобрели весной 2023 года свыше 62 млн популярных дачных товаров.

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