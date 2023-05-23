Контейнеры попали в штиль

С начала 2022 года во всем мире резко сократилось производство стандартных морских контейнеров. По данным Financial Times и исследовательской компании Drewry, мировой объем производства упал на 71%. Основной причиной эксперты называют спад спроса и снижение объемов перевозок по морю, который резко взлетел по время пандемии COVID-19, а затем также быстро снизился, оставив в портах большое количество невостребованных контейнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

По сравнению с первым кварталом 2022 года, когда во всем мире было произведено 1,06 млн стандартных 20-футовых контейнеров, в первом квартале текущего года их производство составило лишь 306 тыс. единиц — на 71% меньше. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные специализированной исследовательско-консалтинговой компании Drewry. Эксперты отмечают, что всего два года назад производство контейнеров переживало бум — на фоне пандемии COVID-19 и резко выросшего спроса на перевозки товаров по морю.

По итогам 2021 года крупнейший в мире морской грузоперевозчик, датская компания Maersk, отчиталась о рекордных результатах.

В условиях спада перевозок по воздуху из-за локдаунов морские перевозчики оказались в наиболее выигрышном состоянии, когда во время пандемии резко выросли объемы интернет-торговли.

Та же Maersk еще в середине прошлого года предсказывала спад на рынке морских контейнерных перевозок — на фоне ослабления пандемии и постепенной нормализации перевозки товаров другими способами.

Drewry также отмечает, что после снятия ковидных ограничений заметно сократился спрос на экспорт товаров из стран с меньшим количеством закрытых предприятий в страны с наиболее строгими локдаунами. Это привело к перепроизводству морских контейнеров в Китае, где производится более 90% от мирового объема: в китайских портах уже скапливается большое число ненужных контейнеров.

На этом фоне Maersk уже планирует приостановить производство контейнеров для сухих грузов по меньше мере до 2024 года.

В интервью FT глава подразделения Maersk по работе с клиентами в Азиатско-Тихоокеанском регионе Анна-София Карлсен сообщила, что ее компания ищет возможности продажи или утилизации на лом все большего числа старых контейнеров, чтобы «извлечь хоть какую-то выгоду от накопившихся излишков».

По данным The Wall Street Journal, складывающаяся ситуация на рынке несет владельцам контейнеров все большие убытки. «Спотовые расценки сейчас на уровне, который в долгосрочном периоде просто неприемлемы,— отметил в интервью изданию глава немецкой транспортной компании Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен.— По сравнению с 2019 годом наши издержки выросли на 25−30%. В некоторых случаях отдельные рейсы просто не имеют смысла, поскольку мы будем терять на них слишком много денег».

Евгений Хвостик