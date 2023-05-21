Для школьников из ДНР хотят провести «Алые паруса»

Для выпускников школ в ДНР планируют провести праздник выпускников «Алые паруса». О желании провести аналог мероприятия 20 мая рассказал глава правительства ДНР Евгений Солнцев.

«Приближаются выпускные, мы планируем провести праздник «Алые паруса» для выпускников школ. В настоящий момент заказали аттестаты и медали для наших детей»,— рассказал он.

Евгений Солнцев отметил, что не будет уточнять подробности события.

В 2022 году праздник в Петербурге посетили жители Мариуполя. «В этом году мы планируем пригласить 2,5 тыс. мариупольцев, и тоже пригласим их по вашему приглашению на «Алые паруса»,— рассказал губернатор Александр Беглов во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе.

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