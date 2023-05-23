Зеленский вернулся на Украину и посетил зону боевых действий в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил зону боевых действий и встретился с пехотинцами. Сегодня, 23 мая, на Украине отмечается День морской пехоты ВМС ВСУ.

Владимир Зеленский написал в Telegram, что посетил «фронтовой участок в полосе обороны Угледар—Марьинка». Он опубликовал фотографии, на которых вручает награды нескольким группам военных.

13 мая Владимир Зеленский посетил Рим и Ватикан, 14 мая — Берлин и Париж , 15 мая — Лондон, после чего на несколько дней он вернулся в Киев. 19 мая он прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а 20 мая — в Хиросиму на саммит лидеров G7. По его итогам страны Запада подтвердили решимость добиваться поражения России, а не содействовать мирным переговорам.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер