Зеленский сегодня встретится с Сунаком в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что собирается в Лондоне встретиться с британским премьером Риши Сунаком. Ранее о его приезде в Великобританию сообщали СМИ. Вечером вчера, 14 мая, господин Зеленский побывал в Париже и встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Сегодня — Лондон. Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями»,— написал президент Украины в Telegram.

13 мая Владимир Зеленский был в Италии, где встретился с премьер-министром Джорджей Мелони, а также с папой римским Франциском. 14 мая во время визита в Германию он провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В тот же день господина Зеленского принял в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон. Он пообещал Украине десятки бронемашин и легких танков.

О визите украинского президента в Европу — в материале «Ъ» «Внимание, говорит в Германии».

Лаура Кеффер