«Авито Недвижимость»: загородная недвижимость с начала года подешевела на 6%

С начала 2023 года спрос на дома, дачи и коттеджи на «Авито Недвижимости» вырос на 21%. При этом средняя стоимость такого жилья в России за последние четыре месяца снизилась на 6% — с 3 млн до 2,8 млн руб.

Согласно исследованию «Авито Недвижимости», наибольшее сокращение цен на загородные объекты было зафиксировано в Вологодской области. Загородная недвижимость там стала дешевле на 50%, стоимость упала до 1,4 млн руб. В Саратовской области цена на загородные объекты снизилась на 32% (до 1,5 млн руб.), в Волгоградской — на 19% (до 1,5 млн руб.), в Удмуртии — на 19% (до 1,3 млн руб.).

Цена покупки дачи в России на «Авито Недвижимости» с начала текущего года снизилась на 1%, до 690 тыс. руб. Дешевле всего ее можно купить в Удмуртии. В среднем дача там обойдется в 300 тыс. руб. Дачу в Кировской области можно приобрести за 350 тыс. руб., в Курской — за 400 тыс. руб., в Смоленской — за 425 тыс. руб.

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин объяснил снижение цен эффектом высокой базы. «Во время пандемии коронавируса из-за ажиотажного спроса стоимость такого жилья сильно выросла. Сейчас мы наблюдаем коррекцию цен на загородное жилье — они будут снижаться, пока рынок не придет к равновесию спроса и предложения».

Согласно исследованию NF Group, по итогам первого квартала 2023 года предложения аренды дорогих загородных домов в Подмосковье выросли на 30%. Однако активность на этом рынке остается невысокой, поскольку жители Москвы, перебравшиеся на период пандемии COVID-19 за город, возвращаются к привычной жизни в столице.

Подробнее — в материале «Ъ» «Арендаторы закрывают дачный сезон».

Милена Костерева