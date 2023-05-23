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Коммерсантъ FM
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Дефицит эндокринологов в России превышает 2 тыс.

В России не хватает около 1,5 тыс. врачей-эндокринологов для взрослого населения и около 600 — для детского, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Миздрава РФ член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. По ее словам, дефицит в первичном звене наблюдается в 55 регионах.

Дефицит в первичном звене оценивается в 1 тыс. ставок. «Если принимать во внимание стационарное звено, то дефицит насчитывает около 400 врачей. Таким образом, суммарная нехватка кадров — около 1,5 тыс. специалистов»,— сказала госпожа Мокрышева. Она отметила, что для полноценного оказания помощи детям нужно около 600 детских эндокринологов.

В России, по оценке Росстата, работают около 6,5 тыс. врачей-эндокринологов, которые оказывают амбулаторную и стационарную помощь взрослым. Госпожа Мокрышева считает, что причиной дефицита является перераспределение кадров между государственными и частными звеньями медицины в пользу последнего. В некоторых регионах существует дисбаланс в оплате труда терапевтов и узких специалистов. По мнению члена-корреспондента РАН, это приводит к оттоку врачей из эндокринологической службы.

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии проводит работу по улучшению ситуации с кадрами. Среди прочего он повысил квалификацию нескольким тысячам врачей общей практики в первичном звене, развернул сеть региональных школ по сахарному диабету и ожирению.

Как Минздрав хочет изменить порядок оказания медпомощи по профилю «Эндокринология» — в материале «Ъ» «Диабету прописали школьную программу».

Леонид Уварчев

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