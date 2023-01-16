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Коммерсантъ FM
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Диабету прописали школьную программу

Минздрав увеличит нагрузку на эндокринологов в школах диабета

Министерство здравоохранения предлагает обновить порядок оказания медпомощи по профилю «Эндокринология». В документе впервые будет прописан порядок организации кабинетов «Школа для пациентов с сахарным диабетом» и «Диабетическая стопа». При этом предполагается, что каждый эндокринолог сможет вести две группы больных диабетом вместо одной, а количество медсестер при нем, наоборот, сократится с двух до одной. Эксперты отмечают, что это значительно увеличит нагрузку на специалистов, которых и так «не хватает на местах».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проект приказа Минздрава о новом порядке оказания медпомощи взрослому населению по профилю «Эндокринология» опубликован на портале regulation.gov.ru. В сравнении с действующей редакцией в нем появилась возможность проведения телемедицинских консультаций, а также паллиативной и доврачебной медико-санитарной помощи (ее могут оказывать медработники со средним образованием). Кроме того, документ значительно расширяет стандарт оснащения кабинета врача-эндокринолога. Теперь в помещениях для приема пациентов должны быть столы для осмотра и терапевтических процедур — с гидравлическим приводом, а также установкой для обеззараживания и очистки воздуха (или очистки воздуха и поверхностей). Изменены и штатные нормативы: на одного эндокринолога вместо двух медсестер теперь полагается одна.

В документе впервые прописан порядок организации медицинских кабинетов «Школа для пациентов с сахарным диабетом» и «Диабетическая стопа». Для первого установлена продолжительность программы 15–25 часов (в зависимости от типа сахарного диабета и метода лечения). Нормативы для школы «Диабетическая стопа» не приводятся. Также по сравнению с действующим приказом для школ сократили штатную численность врачей: теперь каждый эндокринолог будет вести две группы больных диабетом вместо одной. В случае с кабинетами «Диабетическая стопа» один специалист выделяется на 250 тыс. взрослого населения.

В 2023 году в России должна появиться государственная программа борьбы с сахарным диабетом — такое поручение дал президент Владимир Путин. Программа должна включать раннюю диагностику заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями и лекарствами, а также профилактическую работу. В бюджете на 2023 год на ее реализацию заложено 10 млрд руб. Президент Российской диабетической ассоциации (РДА), психоэндокринолог Михаил Богомолов полагает, что этой суммы недостаточно для выполнения всех положений программы и в результате получится организовать школы разве что для новых пациентов. Гендиректор компании «Герофарм» (занимается производством инсулина полного цикла) Петр Родионов отмечает, что сегодня по всей стране на базе поликлиник, стационаров и консультативно-диагностических центров действует порядка 800 школ диабета, но потребность значительно выше: согласно расчетам экспертов, около 2 тыс. Кроме того, они неравномерно распределены по регионам. А основная нагрузка по обучению пациентов ложится на врачей-эндокринологов, которых «в России не хватает на местах».

Отметим, по данным Михаила Богомолова, в стране сейчас насчитывается примерно 4 тыс. врачей-эндокринологов на 10–15 млн больных диабетом. Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева говорила, что для лечения взрослых недостает почти 2 тыс. специалистов эндокринного профиля, еще 600 — для лечения детей. Росстат приводил данные, согласно которым дефицит врачей-эндокринологов составляет более 20%, детских специалистов — более 30%. «Эта кадровая проблема сохраняется не первый год, но усугубилась ситуация после пандемии COVID-19, во время которой многие узкие специалисты переквалифицировались для борьбы с инфекцией и ее последствиями,— говорит господин Родионов.— Многие профильные специалисты вели школы диабета после основного приема без дополнительной оплаты. В связи с этим важно изменить подход к организации терапевтического обучения». По его мнению, невозможно улучшить ситуацию, просто увеличив нагрузку на врачей и не предусмотрев механизмы дополнительной поддержки медицинских учреждений и их сотрудников.

Михаил Богомолов обращает внимание, что в большинстве стран обучением пациентов с диабетом занимается средний медицинский персонал. В России же таких ставок официально пока не предусмотрено. РДА, по его словам, «в свое время» подготовила около 400 медсестер в Москве и сейчас обучает «группу из трех-пяти медсестер» в Старом Осколе. На фоне дефицита врачей Тюменский ГМУ также запустил подготовку медсестер-преподавателей для проведения школ диабета.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов подчеркивает, что о дефиците и качестве подготовки эндокринологов профессиональное сообщество говорит не первый год подряд. «Высоки риски того, что дополнительная нагрузка может повлиять на лечебный процесс с точки зрения доступности приема у специалиста и дальнейшей работы с ним пациента»,— указывает господин Власов. По его мнению, «оптимальным» развитием работы школ может стать выделение специализированной медицинской помощи на базе существующих центров по борьбе с диабетом. В этом случае будут понятны источники финансирования, формирования кадрового стандарта, а также станет возможным стандартизировать работу школ по всей стране и наполнить их необходимыми технологиями.

Медицинский директор компании «ИФарма», врач-эндокринолог Юлия Трахтенберг, комментируя новый порядок, отмечает, что нагрузка на врачей «представляется адекватной». По ее словам, школа диабета — это неотъемлемая часть терапии пациентов с этим заболеванием, необходимая для достижения долгосрочного результата. Обучение пациента повышает его приверженность терапии, что, указывает госпожа Трахтенберг, снижает нагрузку на лечащего врача. Михаил Богомолов, в свою очередь, рассказывает об укоренившейся практике: за определенную плату пациенты заранее договариваются с эндокринологами о консультациях по телефону раз в месяц или реже, и такие «школы диабета», по его словам, эффективны. Официальные же диабетические школы, по мнению господина Богомолова, фактически не выполняли своих функций и врачи едва ли заметят, что вместо одной группы теперь должны вести две.

“Ъ” обратился в Минздрав за комментариями по поводу проекта, но на момент публикации ответа не получил.

Наталья Костарнова

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