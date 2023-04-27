«Яндекс» выехал на инвентаре

Компания «Яндекс» в первом квартале 2023 года нарастила выручку на 54%, до 12,8 млрд руб., следует из финансовой отчетности. Компания отметила как рост своего рекламного бизнеса, в том числе за счет расширения инвентаря, так и повышенный спрос на свои зарубежные сервисы заказа такси. Аналитики, оценивая финансовые показатели «Яндекса» как сильные, отмечают, что компания так и не сообщила подробностей о планируемом разделении активов, что сказывается на стоимости ее акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с финансовой отчетностью «Яндекса» за первый квартал 2023 года. Квартальная выручка компании выросла на 54% год к году, до 163,3 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась до 12,8 млрд руб. В «Яндексе» не стали оценивать динамику роста общей скорректированной EBITDA, сославшись на то, что в марте прошлого года компания разово выплатила сотрудникам 5,9 млрд руб.

Выручка сегмента поисковых сервисов «Яндекса», куда входит и рекламный бизнес, выросла на 54,2%, до 67,5 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 77%, до 34,7 млрд руб. Ключевым драйвером роста «Яндекс» называет свою рекламную сеть: в компании связывают это с разработкой новых рекламных форматов и расширением инвентаря. Компания отдельно отмечает, что количество партнеров в сегменте рекламы внутри приложений выросло втрое.

Компания также отметила значительный рост числа поездок на такси, заказанных в сервисах компании («Яндекс Go», Yango), за пределами России: более чем в три раза год к году — в странах Европы, Ближнего Востока и Азии, на 40% — в странах СНГ. Почти треть поездок (31%) в сервисах такси «Яндекса» совершалась за пределами России; годом ранее этот показатель составлял 25%. Рост популярности сервисов за рубежом способствовал увеличению общего числа активных пользователей «Яндекс Go» до 40,9 млн (+19% год к году). Квартальная выручка от сервисов заказа такси, доставки и аренды самокатов выросла на 60% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до 88,4 млрд руб., скорректированный отрицательный показатель EBITDA составил 10,7 млрд руб.

Поисковая доля «Яндекса» в России, по данным компании, выросла за год на 2,3 п. п., до 63,3%. На Android она выросла до 62,6% (+2,7 п. п.), на iOS — приблизилась к половине рынка (49,1%, +3 п. п.). Количество подписчиков «Яндекс Плюс» к марту выросло до 22,1 млн (год назад оно составляло 13,8 млн), а квартальная выручка с сегмента развлекательных сервисов увеличилась на 129%, до 13,4 млрд руб.

«Яндекс», как указано в обращении к акционерам, в связи с «геополитическими трениями» и «связанной с ними напряженностью в социальной и деловой средах» продолжит в течение 2023 года оптимизировать затраты и ужесточать финансовую дисциплину. В этом же году компания рассчитывает представить план разделения российских и международных активов: по предварительному варианту, оглашенному в ноябре, нидерландская Yandex N.V. выйдет из всех активов «Яндекса» и оставит за собой только ряд международных направлений.

Руководитель отдела аналитики потребительского и ТМТ-секторов «Ренессанс Капитала» Кирилл Панарин назвал результаты «Яндекса» сильными, «в первую очередь за счет высокого роста выручки». При этом он отметил, что уход иностранных игроков с российского рынка — это «лишь один из факторов роста, который значительно помог только в рекламном сегменте».

Финансовые результаты «Яндекса» не основной индикатор, позволяющий оценить инвестиционную привлекательность, отметил старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин. По его словам, важно понимать, как компания будет реструктурирована:

«Никаких новых вводных в отчетности не дается, и это большая проблема. По нашим расчетам, если бы не фактор разделения компании, то акции могли бы стоить дороже. Те мультипликаторы, которые мы наблюдаем, занижены как минимум вдвое».

Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали в момент публикации отчетности до 2159 руб., но к 16:10 опустились в цене до 2093,8 руб., что на 0,91% ниже уровня предыдущего дня. Торги акциями «Яндекса» на Nasdaq были заморожены 15 марта 2022 года, а спустя год американская биржа начала процедуру делистинга; «Яндекс» оспаривает это решение.

Юрий Литвиненко