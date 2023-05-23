Арестован подозреваемый в вымогательстве у экс-командующего ВДВ Колмакова

Таганский суд Москвы арестовал подозреваемого в вымогательстве 1 млн руб. у бывшего командующего Воздушно-десантными войсками России Александра Колмакова. Мужчина утверждал, что жена господина Колмакова Тамара похищена.

Генерал-полковник Александр Колмаков был командующим ВДВ РФ в 2003–2007 годах. В 2007–2010 годах работал первым замминистра обороны. В 2010 году уволен в запас. С 2014 года является председателем Центрального совета ДОСААФ России.

Суд сообщил ТАСС, что удовлетворил ходатайство следствия в отношении Э. И. Лугмонова. Инициалы не раскрываются, срок ареста не уточняется. Господина Лугмонова подозревают в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Госпожа Колмакова 10 мая не вернулась домой с работы. Вечером господину Колмакову позвонил мужчина, который сообщил о похищении его жены. Он потребовал выкуп в 1 млн руб. Экс-командующий ВДВ обратился в полицию. Госпожу Колмакову нашли в Московской области. Сообщалось, что не было угрозы для ее здоровья и жизни.

Леонид Уварчев